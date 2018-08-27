「天菜級型男」龍舟隊7年「同舟共濟」養默契（圖輯）

台灣男子輕艇龍舟隊今日在1000公尺項目中，拚出4分31秒185最速佳績，力壓地主印尼、南北韓聯軍，摘下本屆龍舟隊的第2金。（圖由720armour運動眼鏡提供）

2018-08-27 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣男子輕艇龍舟隊今（27）日在1000公尺項目中，拚出4分31秒185最速佳績，力壓地主印尼、南北韓聯軍，摘下本屆龍舟隊的第2金。

這群被封為「天菜級型男」的成員，由花蓮體中輕艇隊校友們組成。2010年成軍時仍是高中生，成員一起「同舟共濟」超過6、7年。代表此次台灣隊出戰的男子龍舟隊，更是以國際賽事中戰績輝煌的Mr.CaNoe Taiwan龍舟隊為班底。教練侯鴻章、黃椿霆（「霆」原應是「上雨下延」，無法造字請見諒） 就曾表示，這次亞運目標要在1000公尺項目中奪得金牌。

贊助商在他們7月中旬赴匈牙利參加「IDBF世界俱樂部龍舟錦標賽」時，就派出隨隊攝影，也在這次出征印尼雅加達亞運行前，特地為他們拍了一系列寫真照。成員中有6位來自阿美族，深邃輪廓加上培訓中練出來的體魄相當養眼。運動眼鏡業者不只專程製作一款隊鏡鼓舞全隊，也主打阿美族語的標語「力量‧Sa'icelen 」。

業者指出，「Sa'icelen在阿美族語中，代表加油、回饋生命、堅持到底、就是贏家！」更詳述每位成員努力的過程，廠商自兩年前開始贊助，發現他們幾乎是職業選手，沒有正職，只靠國際賽事的獎金生活。在精湛的實力下，2012年ACC亞洲龍舟錦標賽獲2金1銀1銅、2013年東亞運獲2金4銀、2015年世界龍舟錦標賽勇奪3金、2017世錦賽又拿下3銀1銅，是奪金大熱門。

「天菜級型男」在昨天500公尺項目中奪金的消息傳回台灣，不少網友看到本報稍早的報導後，紛紛留言「可以多注意他們的比賽了」、「別追籃球了，開始追龍舟吧」、「老花眼的人一看過去就好美好帥氣」、「中華超帥猛男隊，讚！」

台灣男子龍舟隊除侯、黃2位教練外，選手16人為周恩平、林聖儒、林旻昊、陳子賢、吳俊傑、張勝煌、莊英杰、吳陳柏、陳周岳弘、段彥宇、簡證嚴、陳俞安、周智偉、何佳霖、吳韋憫、殷琬婷。其中女將殷琬婷是舵手。

陳子賢。（圖由720armour運動眼鏡提供）

陳俞安。（圖由720armour運動眼鏡提供）

段彥宇。（圖由720armour運動眼鏡提供）

陳周岳弘。（圖由720armour運動眼鏡提供）

周智偉。（圖由720armour運動眼鏡提供）

吳俊傑。（圖由720armour運動眼鏡提供）

莊英杰。（圖由720armour運動眼鏡提供）

周恩平。（圖由720armour運動眼鏡提供）

吳陳柏。（圖由720armour運動眼鏡提供）

林旻昊。（圖由720armour運動眼鏡提供）

林聖儒。（圖由720armour運動眼鏡提供）