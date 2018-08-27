爸爸揭「隱瞞21年的秘密」 聽完他秒崩潰

2018-08-27 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕兒子就是要這樣用！有男大生在社群平台分享一個「晴天霹靂」的家族秘辛，最近男大生的爸媽以嚴肅的態度告知他一件隱瞞21年的天大秘密；原本他還以為會有什麼「神展開」的驚人秘密，結果父母的大秘密居然是「媽媽是個腐向BL作家，而且作品中的男主角都是以兒子當作原型創作」，笑翻大批網友。

這位男大生在「Dcard」發文表示，「他從小就有預感，爸媽一定有秘密瞞著他」，結果終於在最近，父母要跟他坦白了；原先男大生期待會有什麼驚人的大秘密，結果只見爸爸嚴肅的說，「兒子，你知道你媽是作家吧」，而男大生也沒多想，只說「我記得媽媽是言情小說家吧。」

結果當男大生還沒反應過來的時候，爸爸直接道出驚天秘密「你媽是腐向的言情小說家，也就是BL…然後你一直都是你媽書中的主角呦！」

男大生聽完簡直晴天霹靂，正當他在崩潰的時候，他爸還補刀「該知足了吧…我只有當配角的份」，讓男大生直呼，要寫也寫別人家兒子吧，到底有誰會把自己的兒子拿來寫BL嘛！

最後男大生悲憤的在「Dcard」呼籲「懇請大家不要再買BL小說了！沒有買賣，沒有傷害！」；文章引起網友廣大的迴響，笑翻的網友紛紛敲碗跪求「媽媽筆名」，還有網友表示「所以…你是攻還是受？」、「我覺得…你可能得小心別在你媽面前跟男性友人走太近」、「媽媽是腐女也太嗨了吧」、「只要你帶朋友回家，你媽應該都會很高興」