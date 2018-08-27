中油今提觀塘環差案申覆版本 開發面積減至23公頃

2018-08-27 19:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中油第三天然氣接收站有意落腳桃園觀塘，但因該案涉及大潭藻礁生態，多次遭環團及環保學者反對，7月遭環評小組建議退回目的事業主管機關，中油今天提出申覆，提出新版迴避替代修正方案，除開發規模縮小，同時避開一級保育動物柴山多杯孔珊瑚的G1區開發，希望在環評大會有翻案機會。

環署綜計處長劉宗勇說，今天收到中油的申覆案及報告後，將會給環評委員5天的審閱期，並且聯繫環評委員的時間，預計觀塘案排入環評大會的時間是9月中旬左右。

環保署環評專案小組7月審查後，認為開發案恐會破壞大潭藻礁，建議退回目的事業主管機關，但中油公司強調第三天然氣接收站是為了供應大潭電廠新建機組穩定供氣，希望爭取環評大會闖關成功。

中油提出的新版本大幅縮減開發面積，由原本的232公頃，在環評審查期間提出替代方案縮減為37公頃，這次提出的申覆版本則縮減為23公頃，等於只有原本計畫案開發面積的10分之1。

針對重大爭議、關係到柴山多杯孔珊瑚等珍貴生態的G1區開發，中油也提出捨棄G1區做的氣化區及管線連通區，將氣化區移到外海填區，部分移到原本右側的儲槽區，但外海填區和儲槽區都未增加面積。但儲槽區因為要容納氣化區，原規劃4座16萬公秉的LNG儲槽，也減為2座16萬公秉的儲槽。