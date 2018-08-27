北市老人搭觀光巴士 搭越多優惠越少

2018-08-27 19:30

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲砍重陽敬老禮金後，擴大敬老卡功能可騎YouBike、觀光巴士等，但台北市議員洪健益今下午於議會質詢指，敬老卡搭乘觀光巴士單次及4小時皆打78折，買日間票竟打87折、買單日票則是89折、雙日95五折，根本是搭越多折扣越少，真的如柯所說在鼓勵老人出門嗎？

此外，北市長者持敬老卡，北市境內租借YouBike前30分鐘扣除5點，30分鐘後每30分鐘扣10點，4小時至8小時每30分鐘扣20點。但新北市境內租借YouBike，不適用上述優惠，長者需要自行儲值金額才能使用YouBike扣點數，但仍享有新北市前30分鐘免費優惠。洪健益質疑，社會局是在懲罰老人，還是給老人福利？兩市優惠不該差這麼多。

洪健益也質疑，觀光巴士政策執行失敗，今年4月至5月，北市府給予補助，但觀光巴士搭乘人次也從81人下降至70人，6月僅33人搭乘。對此，社會局代理局長黃清高表示，如果沒有達到政策目的，當然還要再檢討，不過他個人認為敬老卡執行算是成功。

不過，洪健益也說，北市府每年編列11億元預算，但每個月用完敬老卡480點數的長者，去年12月還有3萬8千多人，今年6月只剩2萬4千多人，比率也從9.55％降為5.87％；難道多數長者用不到的政策也算成功？

洪健益延續過去多位議員建議，指既然長者普遍用不到交通優惠，不如開放敬老卡點數用於台北市立聯合醫院掛號費、運動中心使用；議員鍾小平、王欣儀也建議，敬老卡開放小額消費，提高使用率。

對此，黃清高僅說，在社福規劃上要考慮整體財源分配，敬老交通補助歸交通，其他部分仍要研議，議員意見會列為參考。