大肚自由、華南路口頻淹水 居民盼徹底解決

2018-08-27 17:09

〔記者陳建志／台中報導〕大肚區自由路在華南路口附近，因排水不及，多年來只要下大雨就出現積水，前天傍晚大肚降下大雨，又造成此路口附近往龍井方向的路面因積水兩個車道全封閉，警方和救難人員獲報到場警戒，市議員陳世凱認為該處屢傳淹水，影響民眾通行安全，要求市府跨局處研商解決方案。

市議員陳世凱表今天示，大肚區自由路是大肚民眾前往烏日、龍井的聯絡要道，也是烏日、彰化民眾前往龍井等海線區域的重要通道，不過自由路在華南路口附近，因地勢較低，加上大肚山上的雨水沖刷而下，過去屢屢出現積水狀況。

陳世凱表示，前天傍晚，大肚和龍井等海線區域降下驚人雨勢，大肚區自由路和華南路口附近，因大量的雨水從大肚山上傾洩而下，造成大肚往龍井方向的兩個車道全都淹沒封閉，員警趕緊到場維持交通，並疏導車輛改走對向車道。

陳世凱表示，該路段兩側雖設置側溝，但彼此無法聯通，因該路段積水大多出現在靠山側的路面，建議闢設連通溝，讓靠山側的雨水能排到對向側溝加速排水，近日將邀集水利、建設局會勘，徹底解決該處積水問題。

市府水利局副局長馬名謙表示，因該處從大肚山流下的水量太大，必須在半山腰設置截水溝，將水引往山溝，或者尋找適合的公有地闢設滯洪池，才能解決該處積水問題；市府建設局第4工程隊長郭健銘也說，自由路在該路段已設置側溝，之前在華南路也有闢設截水溝，不過因當天雨勢太大，大量的雨水從大肚山沖刷而下，造成自由路的側溝一時無法宣洩才出現積水，將邀集水利局共同會勘，研商解決此處積水的方案。