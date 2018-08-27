受惠「以功代金」政策 單親學子拚上國立大學

環保局統計，今年南市響應「以功代金」金額達45萬餘元。（圖由環保局提供）

2018-08-27 16:50

〔記者蔡文居／台南報導〕為減少紙錢燃燒，南市大力推動以功代金政策，今年8月11日至8月26日中元普度期間，環保局統計，南市紙錢集中載運量達132公噸，響應「以功代金」金額達45萬餘元。一名單親家庭學子，更受惠於政策，順利考取國立大學。

環保局長林健三表示，環保局自101年推動以功代金政策後，捐贈社福團體7年來已累積達2萬0365筆捐贈單位，響應金額達905萬元，8家社福團體透過以功代金，每年至少可以幫助2000位受助者或家庭，藉由公益結合環保，讓功德看得見。

其中，南市有1位獨力扶養2名稚齡女兒的單親媽媽，透過北台南家扶中心運用以功代金的善款，協助她自力更生，5年的補助下來，這位單親媽媽不僅已能自行工作養活小孩，更自願擔任志工，宣導以功代金的好處。南家扶小綺因單親家庭透過社福的扶助及以功代金捐款順利完成學業，更考取國立大學。

此外，因民眾踴躍響應以功代金，響應金額相當於減少199噸的紙錢量，等同減少排放298.7公噸CO2、483公斤PM2.5及620公斤PM10，不僅對環境達到減傷的成效，由於減少空污，更對人體健康帶來無形的幫助。

環保局表示，預計中元普度過後，於9月25日在台南市台灣首廟天壇舉辦謝恩祈安迴向法會，感謝各界支持中元普度紙錢減量並替市民祈福平安。