寺廟登記合法困難 中市府擬發臨時證

2018-08-27 16:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕寺廟登記合法困難重重，市議員張耀中、林碧秀今日在議會分別指出，神明會因產權規定不合時宜，10年僅有1家完成地籍清理，而土地公廟雖有合法土地，也因位在山坡地或農地無法登記，要求市府研擬自治條例或建議中央檢討現有規定解套。

民政局長游湧志表示，神明會地籍清查申請约11件，審查遇有諸多困難，將彙整目前所遇到的問題，一併建請內政部修正相關審查條例；至於寺廟合法登記，內政部10年共開放4次，目前在不開放時期，無法補辦登記，市府朝向提供寺廟臨時性登記證，承認相關合法問題。

張耀中說，欲辦理神明會土地申報約有348筆，土地價值可能超過百億，雖有中央的「地籍清理條例」可供團體參考，但2008年通過以後，台中市竟只有1家完成地籍清理，並公告會員（信徒）名冊在案，可見清查申報困難重重。

張又說，地籍清理條例明定，得需出示原始規約，無原始規約者，得以用成立時信徒出資證明代替，始得辦理。但信徒出資證明年代久遠，甚至恐是日治時期，不合時宜，因此大多數尚未完成清查歸屬，建議據此向中央建議檢討。

另外，林碧秀表示，土地公以往都是善心人士捐錢、捐地蓋廟，但因位在山坡地或在農地，不符合所在地必須是住宅區或宗教專業區的規定，就算擁有合法土地產權，也無法取得合法登記，建議市府研擬相關自治條例輔導廟宇合法化。