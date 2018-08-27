花博園區聯合婚禮秒殺 中市府明年再辦一次

2018-08-27 16:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕迎接台中世界花博，市府選在充滿愛戀祝福的豐原葫蘆墩公園舉行「台中市市民暨公教人員聯合婚禮活動」，結果一開放就秒殺額滿。市議員謝志忠今在民政質詢要求「增辦」；民政局從善如流，明年將在花博展區舉行另一次聯合婚禮。

上述聯合婚禮8月17日受理現場報名，活動名額200對，其中170對開放給市民、20對開放給公務人員、10對開放給非市民，目前市民名額全數額滿。市議員謝志忠今天在市議會民政業務質詢時，要求民政局釋出名額或加開場次，使花博幸福更加擴大。

謝志忠表示，聯合婚禮開放報名就秒殺，讓不少準新人頗為失落。他認為，花博盛宴在即，若能與市民共襄盛舉，是對花博的關注度、形象魅力做最佳的行銷。希望在場地條件合理下，今年能增加名額，明年初花博期間也能加碼舉辦，傳遞幸福的聲音。

民政局長游湧志表示，過去聯合婚禮原則上都是1年舉行2次，此次為響應花博，因此將2場合擴大舉行，此次聯合婚禮報名情況熱烈，報名前1天下午3點就有民眾在現場排隊卡位，當天即釋出所有名額。

游湧志說明，明年聯合婚禮預計5月辦理，為回應民眾熱情，也使更多人參與花博盛會，將配合花博展期提前至4月在園區辦理。希望藉花朵綻放的喜悅，使新人在大自然中得到誠摯祝福。