台中藝術家室內合唱團獲雙料金牌 林佳龍：台中的驕傲

台中藝術家室內合唱團獲雙料金牌，接受台中市長林佳龍（右3）表揚。（記者張菁雅攝）

2018-08-27 15:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中藝術家室內合唱團在第9屆永恆音樂羅馬國際合唱節暨合唱大賽，獲得混聲組及宗教混聲組雙料金牌。今日接受台中市長林佳龍頒發獎狀表揚，林佳龍肯定該合唱團是台中的驕傲，而在11月開幕的台中花博，市民將可欣賞到他們的演出。

永恆音樂羅馬國際合唱節暨合唱大賽有「合唱奧林匹克」的稱號，台中藝術家室內合唱團7月前往參賽，與來自11國的合唱團一較高下，以近25分的高分（滿分30分），一口氣奪下混聲組及宗教混聲組的金牌。

台中藝術家室內合唱團藝術總監暨指揮莊璧華今日代表接受林佳龍頒獎，她表示，合唱團在2009年成立，2014年首次在世界合唱大賽奪得現代音樂組金牌，之後設立目標每4年挑戰一項國際合唱賽事。由於團員大多是上班族，只能利用週末練習，4年來團員每週團練，在基礎聲音訓練外，更提升精準度和曲目難度，強化比賽所需的體力、耐力、抗壓力和臨場應變能力；去年也在台中、台南和雲林舉辦行前巡迴音樂會，培養絕佳默契。

合唱團執行祕書李佳玲指出，二度奪金除了為團員帶來信心，也更加確定團隊經營和訓練方向的正確性。合唱團明年將再次挑戰「合唱大聯盟」，邀請250位合唱團員與管弦樂團，共同呈現貝多芬的《合唱幻想曲》及莫札特的《安魂曲》。

林佳龍則說，台中藝術家室內合唱團曾兩度入選台中市傑出演藝團隊，這次獲得雙料金牌的肯定，表現相當優異，是台中的驕傲。

今年11月的台中花博，民眾將能欣賞到台中藝術家室內合唱團精彩的演出。另外，為了慶祝台中火車站廣場重新整修開放，市府10月也將邀請合唱團在廣場舉行音樂會。