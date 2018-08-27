南市工業區滯洪池影響排水 經發局：發揮防洪功效

團質疑南市工業區開發影響區域排水功能，南市經發局表示，工業區開發規劃均與周邊區域排水治理相互配合，區內滯洪池也發揮蓄水調節功能。（資料照，記者王涵平翻攝）

2018-08-27 15:06

［記者王涵平／台南報導］環團質疑南市工業區開發影響區域排水功能，南市經發局表示，工業區開發規劃均與周邊區域排水治理相互配合，區內滯洪池也發揮蓄水調節功能，未對區內廠商造成影響，也未加重下游排水系統負擔。

經濟發展局指出，23日在安南區多處積淹水，而過去24小時累積雨量台南各地均超過600毫米，安南區北側新吉工業區滯洪池將雨水留在池內。

經發局表示，新吉工業區開發後整體所能提供滯洪量包括區內滯洪池、區界截流溝之滯洪量與建築用地、道路用地提供之滯洪空間共計約28萬噸，已高於開發前低地滯洪量27萬噸。

此外，為避免基地填高後影響該區域排水，工業區規劃周圍綠帶部分降挖作為截流溝環繞，以收納區外地表逕流水，一方面避免區外逕流影響區內排水， 另一方面截流溝範圍形成週邊局部較低漥地區，可額外提供防洪貯留 空間，使基地周邊地區淹水風險更為降低。

經發局強調，水利局也同步辦理區外新吉排水改善，完工後將提升周邊流域防洪能力，水利署目前規劃新吉排水分流計畫及搭配曾文溪排水整治工程，降低12佃地區淹水情況。