醫病》蛇吻竟併發呼吸衰竭 醫生：病例世界罕見

2018-08-27 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市暖暖區山區有名65歲的張先生，日前半夜上廁所開門時，遭從天花板掉下的龜殼花咬傷頭部，緊急送醫急救；而當他住院期間，蛇毒一度造成急性呼吸衰竭症狀，其主治醫師對此表示，世界罕見病例。

18小時內施打10劑血清

《蘋果日報》報導，張先生遭蛇咬後，先送往鄰近醫院急救，並施打2劑抗出血性蛇毒血清，但因臉部及頭皮持續腫脹，才轉至台北榮總醫院，且之後在18小時內，共施打10劑血清。

該患者的台北榮總急診部主治醫師陳燕嘉表示，張先生到院後臉、頸部都已腫脹，緊急打血清搶救，但蛇毒竟導致患者口咽部組織腫脹及上呼吸道阻塞，更併發急性呼吸衰竭，立即插管送進加護病房。

陳燕嘉指出，張先生住院後3天才開始消腫，而5天後治癒出院。

他舉出，上回有名從榮總新竹分院轉至台北榮總的58歲朱先生，同樣也遭龜殼花咬傷頭部，且施打血清後臉部仍持續腫脹，但他並未發生呼吸道阻塞。

「是頭一回有患者併發急性呼吸衰竭症。」陳燕嘉解釋，台北榮總過去20年的所有毒蛇咬傷案例中，頭頸部遭咬的僅3例。

他補充，據疾管署統計，台灣每年的毒蛇咬傷案例中，有9成9以上的患者，是上肢或下肢遭咬，而美國出血性毒蛇咬到頭頸部案例小於2%，巴西比例更小於0.5%，

他認為，毒蛇咬傷頭頸部致上呼吸道阻塞案例，全世界也非常罕見。

陳燕嘉表示，民眾遭龜殼花這類的出血性毒蛇咬傷後，會有疼痛、腫脹、瘀青、出血、水泡、組織壞死等徵狀，而醫師會依咬傷中毒程度，施打1至4劑血清治療。

他也推論，若依張先生的病症，頭頸部遭龜殼花咬傷的患者，可能需要更高劑量血清治療，以快速中和蛇毒，避免上呼吸道阻塞。