疑豪大雨肇禍 13棟房屋地基淘空、透天厝危屋開拆

高市府拆除傾斜危屋，同時在溝渠淘空處加強堆置沙包。（記者洪臣宏攝）

2018-08-27 15:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區鳳林路3段一條農田水利溝疑遭大水淘空，沿岸13棟屋宅出現龜裂、地基淘空，其中1棟3樓透天厝傾斜超過10度、位移90公分，岌岌可危，高市府今天拆除，其他居民有人打包，卻不知道要撤離到那裡，睡覺時心驚膽跳。

高市工務局今天上午派出重機具拆除傾斜危屋，原訂今天拆除完畢，但因雨勢太大延至明天完成，水利局也派員在農田水利溝淘空處加強堆置沙包，避免惡化加劇。

潭頭里里長參選人劉建德指出，24日清晨5時接獲陳姓居民電話通報，指稱屋宅前凹陷出大洞，他趕往發現有直徑2、3公尺、深約1公尺凹洞，趕快打1999通報，沒多久陳宅側門關不上，赫然發現已經傾斜，陳家夫妻趕緊收拾簡單家當，回到娘家避禍。

除了陳家，該溝渠沿岸住家也陸續出現龜裂、地基淘空現象，住在陳宅旁的洪姓屋主說，一樓水泥地板龜裂，半夜睡覺時還有「吱、吱」怪聲作響，「實在嚇死人」，另家劉姓屋主說，今天早上屋宅後方水泥地塌陷，從洞口可見水流湍急，擔心塌陷擴大。

劉建德說，有些住家已經打包好，隨時走人，卻因為還找不到收容處所，只能聽天由命。

工務局建管處課長林昭良指出，經土木技師公會、建築師公會會勘，陳宅已經被列危屋，基於安全第一理由先行拆除，其餘屋宅則沒有立即性危險，屋宅毀損原因為豪大雨或護岸淘空造成，有待專業單位進一步釐清。

高市府拆除傾斜危屋，同時在溝渠淘空處加強堆置沙包。（記者洪臣宏攝）

劉姓居民屋宅後方今天也塌陷出大洞。（記者洪臣宏攝）