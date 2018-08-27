舉海尾寮排水為例 台江NGO籲治水應還地於河

台江文化促進會要求政府治水應參考海尾寮排水線，還地於河。（台江文化促進會提供）

2018-08-27 14:44

〔記者蔡文居／台南報導〕這次台南大淹水，安南區受災嚴重，而過去每雨必淹的安南區海尾寮舊部落，因整治完成首度免除水患之苦。台江文化促進會今天舉海尾寮排水線治理為例，指「還地於河」有助於治水，未來曾文溪排水線與六塊寮排水線治理也應參考海尾寮排水線，還地於河。

台江文化促進會表示，這次台南大淹水，市府及水利署應積極推動流域治理，整合專業、在地經驗及政策規劃，從上游分洪、下游還地於河，中游利用公地廣設計滯洪池，管制出流與逕流，特別是十二佃、公親寮、十三佃、安中路、安吉路與海佃路帶等中台江淹水嚴重地區。

台江文化促進會建議，市府及水利單位應設法擴大原本是曾文溪舊河道的新吉工業區滯洪池，排水分洪到曾文溪，同時，通盤檢討擴大排水線通過主要聯外道路斷面，避免阻礙排水。

例如北安路、安吉路，上游台史館鄰近看西農場應設滯洪池，減少外水流入，中游六塊寮排水線沿著台江大道施作箱涵分洪到鹽水溪，避免東台江、中台江都把水抽排到嘉南大圳（鹽排），反而造成嘉南大圳水位過高，各排水線排水無法排入，造成淹水更嚴重的困境，下游排水線還地於河，保護溼地漁塭，建構靭性台江社區。

此外，海尾寮排水線附近的天馬電台開發時也應規劃大型滯洪池，分擔曾文溪、海尾寮及本淵寮排水量，平時也可以做為親水公園。