豪雨過後…大新營地區紛傳路基、堤防掏空

豪雨重創台南，白河等大新營地區紛傳路基、堤防掏空。（記者王涵平翻攝）

2018-08-27 14:31

［記者王涵平／台南報導］豪雨重創台南，白河等大新營地區紛傳路基、堤防掏空，立委葉宜津今邀相關單位會勘，要求儘速修補強化，以免對更多居民生命財產造成威脅。

葉宜津與南市議長賴美惠今邀嘉南農田水利會、工務局、水利局、第五河川局等單位前往白河區蓮潭圳抽水站會勘。

葉宜津表示，豪雨造成溪北地區多處傳出地基掏空，如果不儘早恢復，輕則將來民眾通行不便，重則未來再度發生豪雨時，災情更加慘重。例如八掌溪蓮潭段堤岸遭雨水沖刷，已露出地下管線，位置又臨近該地區抽水站，若不儘早修補，擔心豪雨再來，會讓堤防、抽水站雙重失靈。

水利署第五河川局長陳中憲承諾儘早完成。賴美惠建議盤點、修補工作應該擴及全市，也希望市府儘早行動。

南市議員參選人李宗翰說，密集拜訪後壁、鹽水、白河等地區，地方反映許多堤防、地基遭受損壞。如白河的昇安大排大竹段、後壁的下嘉苳大排，都有掏空，甚至路崩的現況。

白河區蓮潭里長賴建臣強調，八掌溪貫串蓮潭里的北界，若有一個地方失守，將會對里造成重大影響。大竹里長陳國禎指出，大竹里鄰近林初埤，該埤具有蓄洪功能，周邊堤岸若不牢固，恐危及民眾安全。