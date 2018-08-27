24歲年輕正妹 創新經營傳統市場水產

2018-08-27 14:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕24歲的簡慧珊是新北市汐止區汐止金龍傳統市場「宜蘭龜山島」的年輕頭家，販售從宜蘭、基隆上岸的水產，喜歡料理的簡慧珊，半年前從爸媽手上接下經營後，不斷創新，除了開闢LINE群組方便婆婆媽媽挑貨留貨，更透過影片示範料理技巧，不定時創新各式海鮮食譜，讓傳統市場裡的水產攤不只是「賣海鮮」，更成為客戶間分享料理技巧的平台，創新經營拿下「新北好市金讚獎」的青年創新經營獎。

簡慧珊大學念的是設計，畢業後當過三年的牙醫助理，週末則在攤位幫忙爸媽做生意，由於當助理工時過長，簡慧珊乾脆辭職接下家裡的生意。她先是說服爸媽採購冷凍攤台，更用自己的設計專才，為攤位妝點許多手繪的魚類圖案。本來就人潮滿滿的攤位，改造後生意更興隆，更培養不少中南部的客戶。

新北市政府每年舉辦公有市場競賽「新北好市金讚獎」，獎項分為市場組、名攤組，而市場組分為觀光市集組、市場友善組、銀髮友善市集特別獎；名攤組則有即時餐飲組、食品雜糧組、農產蔬果組、肉品生鮮組、生活百貨組、青年創新經營獎和潛力名攤獎，共16座市場、58個名攤獲獎，26座市場獲得銀髮友善市集認證。

新北市長朱立倫今天頒獎給獲獎攤商，並與現場百位獲獎攤商一起手作刈包，象徵錢包滿袋吃下肚。

新北市政府市場處表示，新北好市金讚獎已經第七屆，為了透過競賽評分標準引導市場及攤商思考自我精進方向，今年更首創「銀髮友善市集特別獎」「青年創新經營奬」，鼓勵市場及攤商提供更創新更多元的服務，展現傳統市場的活力。