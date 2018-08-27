柚園短暫淹水 麻豆文旦災損不到1成

麻豆柚園積水都退，麻豆區農會總幹事孫慈敏（右）和柚農巡視麻豆文旦，災損不大。（記者楊金城攝）

2018-08-27 14:25

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆文旦災損嚴重？別被騙了，麻豆文旦災損不到1成！麻豆慘淹，柚園積水，還有柚農在柚園划獨木舟經電子媒體報導後，引起消費者對麻豆文旦遭受災害的程度有所誤解，已有柚農的文旦遭退訂，許多柚農解釋災損不大很困擾，其實知名的麻豆文旦災損不大。

種文旦40多年，有3甲地柚園的麻豆第三果樹產銷班長王明杞今天說，文旦園積水，多數1天就消退，只要果實未泡水，柚園即使泡水7天也沒關係，文旦樹特性雖然會「吸水」，但也會「吐水」，水退後就沒事，這次大雨積水對文旦的影響不大。

麻豆柚農憂心消費者誤解麻豆文旦災損嚴重，影響銷路和價格，柚園今天積水都退，麻豆區農會特地實地走訪磚井、安東柚園，說明災損真相。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，麻豆為國內栽種麻豆文旦最大的產區，栽培面積828公頃，產值超過8億元，目前正是產季，受8月23日熱帶性低氣壓帶來的強降雨，雖造成產區柚園短暫淹水，但多數園區在雨勢緩和後，柚園的積水隨即消退，對植株生育、甜度及產量影響不大，僅部分地勢較低漥的柚園（約佔不到1成），因部分文旦果實泡水受到損傷掉果。

台南市農業局今累計麻豆文旦被害面積50公頃，損害程度20%，換算面積10公頃，損失金額241萬元，另一產地下營區尚未提報。

孫慈敏說，今年麻豆文旦產量比往年略有增加，品質相當穩定，柚農在下雨前、水退後搶收，且今年採收後離中秋節（9月24日）時間較長，有充足的時間進行「消水」，待果皮轉黃，果肉變軟，滋味更甘甜。

柚農王鉑鈞則說，文旦會受影響，主要是果實泡到水，或是雨水打到土壤後反彈噴飛到文旦果實，帶來「疫病菌」造成果實腐爛落果，其實災損不大，目前已採收4成，陸續出貨，但也有少數客戶，打電話來退訂，讓他無奈。

柚農李明彥說，水退後採收的文旦，甜度也影響不大。

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