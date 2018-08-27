南部這大學體育館淪「釣蝦池」 網驚：划船進去？

南部近日暴雨成災，一名網友在批踢踢貼照，顯示真理大學麻豆校區的球場，似被水淹到瞬間變成釣蝦池。（圖翻攝自批踢踢）

2018-08-27 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕因受低壓帶、西南氣流影響，南部連日暴雨成災，一名網友在批踢踢貼照問卦，顯示真理大學麻豆校區的球場，被水淹、瞬間變成釣蝦池！

該名網友看到淹水照片，忍不住苦笑「原來是游泳池，我以為是籃球場」、「遮住大門，我以為是湖跟造景」，並感嘆「還好現在放暑假，只能祈禱天佑台灣」。

照片中可見，原本是籃球場的地方，已淪為一片汪洋，僅能見到部分籃框架，水位高度甚至快滿到二樓看台，從外觀也完全看不出，應該是門口與陸地的樣貌。

不僅如此，《TVBS》報導，連位於地下一樓的游泳池，積水高度已達一層樓，且不少物品飄浮在水面上，更別說排球、桌球場與棒球場也難以倖免。

報導指出，校方回應，因暴雨突然間下太大，學校地勢較低漥，才會出現這樣的狀況。目前是先請政府方面協助大型抽水機具，國軍弟兄也前來幫忙，後續再做清掃工作。

八卦版網友見狀驚呼「我以為是釣蝦池」、「划船進去？」「這應該要處理很久吧」、「真的有扯到」、「拍照的人怎進去的」；還有人懷疑是假新聞，不過原PO指出「照片不是我拍的，但是就我所知，週遭的涵洞跟社區，也都淹到出不去了」。