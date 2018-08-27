古金益受邀赴美水墨展 「說故事藝術家」傳揚原民文化

台中市博愛國小校長古金益，暑假受「全球台灣研究中心」邀請前往美國舉辦「美景台灣」水墨個展。（古金益提供）

2018-08-27 13:37

〔記者歐素美／台中報導〕原住民籍的台中市博愛國小校長古金益，暑假受「全球台灣研究中心Global Taiwan Institute（GT I）」邀請，前往美國華盛頓州喬治.華盛頓大學舉辦「美景台灣」水墨個展，在展出的23件作品中，包含6件帶有原住民元素的作品。古金益表示，能夠將代表台灣在地文化藝術特色的「台灣彩墨畫」帶到美國，是一種責任，也是一種文化傳揚！

古金益校長師承「現代國畫畫派」創始名家陳銘顯教授，學習水墨超過20餘年，國立台中師範學院（現台中教育大學）畢業，從事教職後再到國立台灣師範大學美術研究所深造，畢業後專精於原住民議題的創作，是台灣目前少數針對原住民族群為主題創作的水墨畫家。

「全球台灣研究中心」是在美台灣智庫，古金益於7月26日到8月3日受邀到美國舉行個展，共展出23件作品。其中原住民族題材及具有台灣風格的大甲媽繞境巡禮作品，為人所關注，除了向國外人士宣揚台灣美麗的人文生態環境的景色，更介紹台灣原住民族文化的特色。

古金益說，他一直相信所謂的國際視野、國際素養，就是一種在地文化的延伸！並一直以身為台灣原住民感到驕傲，很開心透過展覽讓外國人士看見台灣之美，更認識台灣最美麗的少數族群原住民！

古金益喜歡用故事性、敘述性的方式呈現作品，被譽為「說故事的藝術家」！他希望未來能以「純原住民議題」的水墨作品，向大家呈現原住民文化之美。其作品《不見山林》，表達的是台灣原住民族到了適學年齡，就必須走出部落至外地求學，而面臨族群認同的疑惑及社會適應的問題；《金門頌》則表達金門的戰地文化，作品以分割、重組、整合的蒙太奇手法完成。

古金益作品《不見山林》。（古金益提供）

古金益作品《大甲媽祖遶境》。（古金益提供）