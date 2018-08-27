六輕污染案週五言詞辯論 原告居民籲勿草率結案

2018-08-27 12:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕「法院毋通拖、六輕受害人在等你」

台西鄉居民2015年向六輕提起損害賠償訴訟，但法院3年來開庭12次，仍未認定六輕污染造成居民健康損害，雲林地方法院排定8月31日為言詞辯論日，居民認為可能是一審的最後一庭，今天與公民監督六輕促進環境權行動平台召開聯合記者會，要求法院實質審理六輕公害訴訟，正視六輕20年來產生的空氣污染，不要草率結案。

元貞聯合法律事務所律師、台灣人權促進會會長翁國彥表示，2015年六輕居民聯合對六輕污染案提出訴訟，提出六輕歷年來上千次違法紀錄及雲林縣政府委託台大的研究報告，結果發現六輕一共排放132種有毒物質，且距離六輕越近，空氣污染物濃度、居民體內污染物暴露及健康都受到嚴重衝擊。但六輕律師團至今仍主張「六輕排放的是氣體，不是廢氣」、「六輕案件非公害案件」。

台西鄉六輕污染傷害聯合求償自救會會長黃源河表示，台西鄉鄉民都很關心六輕污染案，每次開庭都會到場，但過去2、3年來法院的審理幾乎沒有進度，時間一久有些鄉親因為癌症病逝，一個個離開，大家都很擔心這個案子是不是要草草結案，希望法院要審慎並實質審查，給當地居民一個公道，千萬不要草率結案。

長期參與RCA訴訟案的陽明大學科技與社會研究所所長林宜平說，RCA、中石化、輻射屋、六輕是台灣四大公害案件，RCA案難在工廠已關廠多年，很多資料都已經找不到，且污染物物質有32種，並找到8次違規紀錄，但六輕案有132種污染物質，且上千次違法紀錄，法官卻到現在都未進入狀況。

台西鄉六輕污染傷害聯合自救會總幹事吳日輝說，20年前台西鄉有3萬2000多個居民，今年8月統計只剩2萬3000多人，近10年來每年都有300人死亡，但在六輕來之前每年死亡人數僅270多人。吳日輝表示，根據衛福部調查，台西鄉有三成居民是因癌症病逝，這跟居民自己實際調查的情況有很大落差，以民國100年到102年的五榔村、光華村和溪頂村三個村落來看，有高達7成居民都是因癌症身亡，居民曾要求看健保卡資料，但衛福部只願意相信自己公告的數據。

綠色公民行動聯盟研究員曾虹文表示，過去政府沒有公開違法裁處的理由，讓六輕可以掩蓋污染的事實，到現在還宣稱自己排放沒有超標，居民罹癌與六輕無關，但從近年公開的裁處紀錄都能看到，六輕有許多排放超標被裁罰的案件，還有多次系統性造假的紀錄，如今六輕要做的是誠實面對對台灣造成的污染，而不是撇清關係，嫌台灣太髒。