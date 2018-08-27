貨輪擱淺二仁溪口 油料抽除作業完成

2018-08-27 12:23

〔記者蔡文居／台南報導〕一艘巴拿馬籍貨輪「無限二號」於8月23日擱淺在二仁溪北岸出海口，並略微傾斜，由於貨輪載有33公噸的重油、柴油等油料，經船東委託業者及台南市環保局、海巡署協助油料抽除作業，已於昨晚完成所有油品抽除作業，油料洩漏污染狀況也獲得解除。

南市環保局表示，「無限二號」貨輪油料約有5公噸重油、28公噸柴油、800公升機油，另當時船上10名船員受困，經海巡署南部分署第一一岸巡隊通報國家搜救指揮中心派遣直升機救援，陸續將船上10名船員吊掛上岸，平安脫困。

該貨輪擱淺之後，海巡署南部分署第一一岸巡隊及環保局24小時連續監控是否有油料洩漏情事，並持續與交通部航港局南部勤務中心及「無限二號」船務代理公司聯繫後續船隻油料抽除作業，以免因風浪導致船隻油料洩漏污染海域生態環境。

環保局表示，船東於8月24日午4時委託海難事故應變公司攜帶油料汲油應變設備抵達事故現場，立即進行船隻油料汲油應變設備佈設作業，另現場海巡署南部分署第一一岸巡隊及南市環保局共計支援15名人力協助進行油料抽除作業，加速清除速度，已於26日晚間完成所有油品的抽除。

南市環保局長林健三表示，感謝交通部航港局南部航務中心、海巡署南部分署第一一岸巡隊、海難事故應變公司共同努力，避免貨輪油料洩漏入海洋中，使二仁溪出海口海域生態環境得以保住。