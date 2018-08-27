農損近6億 嘉縣破4億、漁產佔半數

農委會統計，截至今日上午11點，農損共計5億8022萬元，以縣市來說，嘉義縣損失超過4億元最多；以種類來說，則是漁產超過3億元最高。（記者林宜樟翻攝）

2018-08-27 12:19

〔記者林惠琴／台北報導〕豪雨一波接一波，農委會統計，截至今日上午11點，農損已近6億元大關，共計5億8022萬元，以縣市來說，嘉義縣損失超過4億元最多；以種類來說，則是漁產超過3億元最高。

根據農委會統計，以縣市來說，嘉義縣損失4億365萬元、占70%最多，其次是台南市損失1億1327萬元，以及高雄市損失2727萬元、雲林縣損失2701萬元、屏東縣損失675萬元較嚴重，嘉義市、台中市、南投縣也有受損情形。

以種類來說，漁產損失3億1446萬元最高，主要是虱目魚受損212公頃、受損1億2665萬元，吳郭魚也受損144公頃、金額同樣破億，其餘損失尚有金目鱸、鰻魚、青斑。

畜產損失也高達1億8191萬元，主要是雞受損154.9萬隻、受損金額1億1524萬元，其次是豬、鴨、鵝等。

農產損失則是8271萬元，農作物被害面積3516公頃，損害程度16%，換算無收穫面積547公頃；受損作物主要為落花生，被害面積739公頃，損害程度16%，換算無收穫面積115公頃，損失金額1102萬元，其次為其他蔬菜（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等）、食用玉米、食用番茄及西瓜等。