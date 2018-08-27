台南大淹水 環團要求停止新吉及七股工業區開發

2018-08-27 11:50

〔記者蔡文居／台南報導〕這次台南大淹水，災情嚴重，環團今天召開記者會，指本月23、24日大雨，台南新吉工業區預定地附近淹水嚴重，如果未來開發淹水將非常嚴重，要求市府停止新吉及七股工業區開發。

台灣水資源保育聯盟、台南環保聯盟及南市水資源保育聯盟今天召開記者會，提出多項質疑，包市府應檢討不當堤防加高、水閘門、抽水工程阻礙自然宣洩排水，反對農地不當工業開發，反對南科擴廠草率環評及應做流行病學調查等。

台南環盟理事長黃安調表示，極端氣候豪降雨，本月23、24日台南、嘉義、高雄等氣象站，2天累積降雨量高達642、613、412毫米，但是，台南市北門蚵寮、學甲工業區、麻豆小埤里、鹽水飯店里，白河白水溪沿岸、七股龍山、安定中崙等地區，縣市合併後的治水方式卻是堤防加高、抽水站、水閘門工程等造成大雨停後，淹水區仍無法自然宣洩消退，只能靠抽水機抽水，民眾苦不堪言，要求市府改善，改以自然宣洩方式治水。另外，民眾也抱怨區長官派後，許多外地來的區長不了解地方問題，造成治水錯誤狀況外浪費公帑，要求改善。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，新吉及七股工業區分別占地達123及142公頃，屬位於優良農地的草率環評開發案，23、24日大雨，新吉工業區預定地附近已淹水嚴重，如果未來開發淹水將非常嚴重，要求市府停止新吉及七股工業區開發，政府也應檢討台南等南部縣市國土計畫，停止台17公路沿線工業區開發。

她表示，另外環保署目前進行南科擴廠環差並未交代化學品，而且一次審查就草率通過專案環評審查，南科已運轉20年，環保署環評會至少應先要求南科進行「流行病學調查」，重新嚴謹審查。