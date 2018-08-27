亞運射箭女子反曲弓團體組奪銀 竹市為子弟兵譚雅婷歡呼

台灣選手在亞運射箭女子反曲弓團體組金牌戰中，惜敗韓國飲恨奪銀，新竹市政府在市府大廳現場轉播賽事，一起為台灣隊選手集氣加油。（記者洪美秀攝）

2018-08-27 11:55

［記者洪美秀／新竹報導］雅加達亞運台灣射箭選手譚雅婷、雷千瑩和彭家楙今天上午與韓國爭奪女子反曲弓團體組金牌戰，連戰四局後，最後奪下銀牌，不敵韓國宿敵，不過這已是台灣時隔16年後，再次在亞運奪下女子反曲弓團體組射箭銀牌，新竹市府上午在市府大廳現場轉播這場賽事，市長林智堅說，台灣選手挺住壓力，表現讓人激賞，所有選手都是最棒的，邀請大家為選手喝采。

新竹市府大廳今天擠進許多香山國小、富禮國中和香山高中的射箭小選手，大家都在關注及期待雅加達亞運女子射箭反曲弓團體組的金牌戰，因為是由新竹市射箭選手譚雅婷與雷千瑩、彭家楙出戰韓國隊，現場學生與參與者心情都很沸騰，只要台灣選手一出箭就歡呼，看到射出10分箭時，更是全場歡呼聲四起。

這場金牌戰，先由韓國選手拿下第一局2分勝點，第二局則由台灣隊拿下2分勝點，第三局雙分戰成平手，各拿到1分，形成3比3平手的局面，第四局重要的關鍵賽局，韓國隊以沉穩的表現射下10分箭，台灣隊選手在壓力下，最後飲恨奪銀，但選手的表現讓人激賞，現場民眾仍給予熱烈的掌聲，感謝台灣隊選手為台灣在亞運射箭項目奪下銀牌。

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