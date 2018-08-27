暴雨受災 公路監理業務可展延期限或減免費用

超大豪雨侵襲台灣，造成部分地區遭受水患災害，公路總局今天提出「因應○八二三超大豪雨災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，保障災民權益。（資料照）

2018-08-27 11:43

〔記者陳宜加／台北報導〕超大豪雨侵襲台灣，造成部分地區遭受水患災害，為照顧受災民眾權益，公路總局今天提出「因應○八二三超大豪雨災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，保障災民權益。

公路總局表示，民眾若有車輛遭到雨災損壞，只要持有村里長、警察派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具任一項證明文件，向就近公路監理機關申辦監理業務，包括「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書等業務」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞者」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等，均可展延至明年108年2月25日前辦理。

公路總局並提醒，因水患致車輛受損，辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具證明文件，按修車日數減免，但須於明年2月25日前提出申請。

此外，如有受災車輛所有人死亡，車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照，其交通違規案件免罰、積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽車繼承過戶者免徵該項規費。