嚴防登革熱 新北衛生局電話關懷菜園耕戶

新北市政府衛生局長林奇宏今天早上召開記者會說明防疫措施。（記者陳心瑜攝）

2018-08-27 12:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊區本土登革熱目前已累計19例，由於近期病例都在菜園周邊，新北市政府繼針對市民農園和私人農園進行出入管制，今天起更對耕作戶、周圍住戶每天進行電話關懷健康，也呼籲民眾留意是否出現發燒、頭痛和肌肉痛等疑似登革熱症狀，勿自行服藥，應盡速就醫並篩檢。

新北市政府衛生局長林奇宏表示，今天將針對出現案13至19例的瓊林路、瓊林北路菜園約4公頃範圍聯合稽查，並加強殘效性噴藥。稽查一旦發現積水容器，將依照傳染病防治法對地主處以6萬元至30萬元罰鍰。

新北市衛生局長林奇宏表示，瓊林南路、瓊林路和瓊林北路的公私立農園是高風險區域，上週起進行出入管制，僅允許民眾短暫進入清除孳生源，不得進入耕作、採收，違者最高處30萬元罰鍰。

林奇宏說，自確診的19例往後推2週、9月8日，疫情獲控制、不再有新案例出現後，農園才會重新開放。

衛生局呼籲，民眾若曾經在市民農園及周邊私人農地、瓊林路及瓊林北路菜園耕作，包括周圍住戶，應留意自身健康，出現疑似登革熱症狀，勿自行服藥，請儘速至新北市「登革熱快篩試劑合約院所」，或者前往瓊林里瓊泰市民活動中心、新莊區衛生所「登革熱篩檢衛教站」進行篩檢。