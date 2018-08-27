豪雨續襲南台 台鐵南迴線路基沖失、海運66班停航...

2018-08-27 11:38

〔記者陳宜加／台北報導〕暴雨持續強襲南台灣，台鐵南迴線部分路段路基沖失，列車減速慢行；公路部分也有台17線、台20線因災情封閉。海運則有10航線、共計66航班停航，空運方面，截至今上午10點，國內線共取消2班、延誤4班，國際與兩岸航線均正常。

台鐵通報，今南迴線加祿至枋野間雨量超過警戒值，列車以時速60公里慢行；另10.9公里處因路基遭沖刷流失3至4公尺，目前以時速30公里慢行。其餘全線含平溪、內灣、六家、集集、沙崙各支線營運順利正常。

暴雨也持續影響各地道路，公路總局表示，截至今天上午，災情封閉共計2處，台20線158.9公里處台東縣海端鄉向陽附近，上午6點21分發生零星落石散布，道路阻斷封閉，預計中午前搶通，實際開放時間俟天候與災情調整；台17線260.8至261.6公里處屏東縣林邊鄉瑤仔口路段，上午8時因降雨造成區域淹水，導致內側車道積水15公分、外側車道積水35公分，目前實施車道封閉，預計29日晚間6點水退後搶通。

海運方面，航港局表示，今天共有10航線、66航次停航，富岡─綠島全部停航18航次、富岡─蘭嶼全部停航6航次、後壁湖─蘭嶼全部停航8航次、台中─平潭全部停航2航次、布袋─馬公全部停航4航次、布袋─龍門全部停航2航次、馬祖福澳─福州馬尾全部停航2航次、南竿─東引全部停航1航次。

而東港─小琉球部分停航22航次、開航16航次；基隆─馬祖部分停航1航次、原則開航1航次。

空運方面，民航局統計，截至今天上午10點，國內線取消2班、延誤4班，國際及兩岸線正常。