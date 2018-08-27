台東知本光電專區營運諮詢會 環團抗議、卡大地布族人怒退席

保育團體反對未經調查及討論就開發。（記者張存薇攝）

2018-08-27 11:10

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府計畫在知本海邊設光電專區，今天上午招開投資營運計畫書諮詢會議，保育團體強烈抨擊未作生態調查及規畫，要求立刻停止開發案，在地卑南族卡大地布族人雖然出席會議，但要求尊重原住民族基本法、「要談到部落裡談」，退席抗議。

台東縣野鳥學會、荒野保護協會台東分會及台東大學教授彭仁君等今天一早即到縣府外表達訴求，荒野協會台東分會長林義隆指出，知本溼地有很大的發展潛力，應經過仔細討論及生態調查，保留給後代，作為知本溪口人文生態公園，環境議題組長蘇雅婷也說，基地面積達226公頃，廠商雖號稱保育區有71公頃，但其中65公請示縣府原本就設定不開發的地區，廠商宣稱做到生態熱點迴避及生態補償，但是調查已知的42種保育類野生對誤會乖乖躲在僅有3.1公頃生態草澤區、2.9公頃的景觀道路區嗎？

她進一步說，廠商在生態核心區設計文化教育中心、部落農耕區等，先砍樹根本就已破壞生態、摧毀生態。

荒野及台東野鳥學會均主張，先撤銷具爭議的知本光電案、不宜在本屆縣長任期屆滿前決定重大爭議開發案，並先進行棲地生態及部落傳統領域人文調查，再協商知本溼地未來發展計畫。