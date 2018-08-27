涉嫌歧視懷孕媽咪 電商公司挨罰30萬確定

2018-08-27 10:10

〔記者黃欣柏／台北報導〕孕媽咪難為！新北市一名在電商公司上班的洪姓孕婦，前年2月間為了請假，把自己懷孕一事告知同部門吳姓經理，豈料隔月初就被公司資遣，案經洪女申訴，新北市政府依違反「性別工作平等法」對該電商公司開罰30萬元，該公司提起行政訴訟抗罰，但一、二審均遭法院駁回，全案確定。

判決指出，洪女2013年5月進入該電商公司上班，7個月後發現自己懷有身孕，遂以LINE傳訊告知吳姓經理懷孕一事，豈料隔月卻被資遣；洪女認為公司歧視懷孕者，憤而向新北市政府提起申訴，經過新北市就業歧視評議委員會評議，認定本案成立就業歧視，對該電商公司開罰30萬元。

該公司事後提起行政訴訟，主張洪女請假、遲到的狀況嚴重，本來就有資遣規劃，且當初決定資遣洪女的相關會議中，根本沒有提及懷孕一事，此外公司在得知洪女懷孕後，即立刻通知洪女回去上班，是洪女自己拒絕回去上班，卻要公司承擔責任，有失公允。

但一審新北地院調查發現，當初該公司開會討論洪女的出勤問題時，其實只做出「如勸導還是沒改善，就依勞基法規資遣作業執行」之結論，是直到當天會議後，吳姓經理告知主管洪女懷孕一事，公司才突然決定直接資遣，足認「懷孕」確為洪女被資遣的關鍵考量因素，已構成懷孕歧視。

該電商公司不服判決，向台北高等行政法院提起上訴，但北高行認為原審的調查、判決均無違誤，駁回上訴，全案確定。