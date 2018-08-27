風浪太大 東琉線交通船中午後全停航

2018-08-27 08:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕受到西南氣流影響，東港往返小琉球海域風浪變大，造成東琉線交通船的船班大亂，上午部分航班停駛，中午以後全數停航，請旅客特別注意。

公船琉興有限公司表示，受到西南氣流影響，天氣不穩定且風浪海流變大，欣泰號今天上午8點從東港返回小琉球後即停航。

民營泰富號東港往小琉球末班船為10點30分，小琉球返回東港為11點30分，以後船班即停航。

東琉線交通船聯營處則是東港至琉球航行至10點30分；琉球至東港航行至11點，今天皆由鹽埔港登船進出，請旅客要特別注意。