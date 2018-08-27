增設滯洪池卡關 嘉義縣府盼中央協調

嘉義縣遭逢823豪雨造成嚴重淹水。（記者林宜樟攝）

2018-08-27 08:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕823豪雨成災，嘉義縣長張花冠指出，縣府8年來整治轄內10大水系，已動用60多億元建置改善排水系統，其中，埤子頭排水雖已完成堤岸、抽水站工程，卻只有一個出口將水排出北港溪，需增設滯洪池容納強降雨，滯洪池土地屬私人土地須徵收，向台糖協調使用土地未果，盼行政院協助。

嘉義縣府水利處長林谷樺表示，目前進行易淹水地區水患治理計畫，及延續計畫的流域綜合治理計畫，還有前瞻基礎建設計畫；埤子頭排水系統集水面積達75.25平方公里，已完成護岸工程，出口閘門預定今年底完工，抽水站預定明年5月完工，但最重要的滯洪池工程仍在進行用地取得，徵收計畫書被內政部退回3次，需請中央協調。

林谷樺指出，水利署去年另核定嘉義縣荷苞嶼、溪墘、新庄、貴舍2及公館等5座滯洪池治理工程，土地均屬台糖公司，台糖提出無償提供土地，在滯洪池設置浮動型太陽能板發電，尋求合作開發，但滯洪池在颱風豪雨前需淨空，並不適合設置浮動型太陽能板，協商過程影響治水時程，建請中央協調。

由於嘉義縣因致災性豪雨造成嚴重淹水，但氣象局預估將有西南氣流對中南部帶來豪雨，嘉義縣府表示，已檢討救災不足之處，重新安排抽水位置，縣府預備撤離、安置等措施，並請民眾嚴防豪雨。

縣府表示，為因應雨勢，避免二次抽排徒耗救災能量，重新檢討抽水位置，將已淹水地區所在水系抽排至其他水系或大排，避免抽水流向其他淹水地區及滿潮倒流。

淹水較為嚴重的東石鄉九司伯、龍崗國小、洲仔、掌潭、海埔地、塭仔和港墘村等地，佈有24台抽水機，布袋鎮過溝、前東港、永安里、貴舍里、菜埔里、義布橋和東港橋等地區布置24台抽水，義竹鄉北華村及後鎮村有3台，全縣目前從全台各地調來支援的抽水機約200台。

嘉義縣遭逢823豪雨造成嚴重淹水。（記者林宜樟攝）