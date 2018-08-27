08/27 各報重點新聞一覽

林加祐首局就敲出二分全壘打，為台灣隊奠定勝基。（資料照）

2018-08-27 06:45

自由時報

亞運棒球》扳倒韓職明星 台灣終於贏了

小蝦米扳倒大鯨魚！2018年雅加達─巨港亞運棒球項目，以業餘球員為主力的台灣隊，面對合計年薪高達台幣3.6億元的南韓全職業明星隊，打起來毫無懼色，隊長林加祐轟兩分砲領軍，加上3名業餘投手吳昇峰、王宗豪和王政浩聯手封鎖對手重金打線，最終台灣隊以2比1擊敗南韓。

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強壓中國 龍舟男子500M奪金 空手道美女文姿云2連霸

台灣男、女健兒，昨於亞運水陸雙城同傳金喜！以花蓮阿美族為班底的男子龍舟隊，在巨港挾絕對優勢於500公尺項目，力壓中國勁敵掄元，「小清新」文姿云也於雅加達賽區的空手道擂台風光連霸，我國代表團本屆迄今已獲八面金牌，一戰成名的龍舟「天菜型男團」，今天乘勝追擊鎖定主攻的1000公尺，還有機會再創佳績。

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男女消防員違規搏浪 女命危

桃園市消防局青埔分隊長周鼎閎、中壢分隊女性隊員林語莛，兩人昨到宜蘭頭城濱海公路靠近「阿拉伯小白宮」附近海域，無視岸邊矗立「禁止游泳」紅旗及3公尺高大浪，執意下水游泳，雙雙被大浪捲走，周男獲救上岸，林女被救起時失去生命徵象，經急救昏迷指數3，尚未脫險。

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蘋果日報

爽 棒球贏南韓 龍舟勝中國

真的贏南韓！2018雅加達亞運會棒球賽昨開打，以業餘為主體的台灣代表隊以小搏大，靠第4棒林加祐在1局上敲出2分全壘打，加上先發投手吳昇峰投5局僅失1分優異表現，以及兩任中繼投手王宗豪、王政浩聯手力保不失分，以2比1擊敗南韓職棒明星聯隊，這是台灣史上第3次在亞運棒球賽擊敗南韓隊，也是睽違12年後，再次在亞運擊敗南韓。

《蘋果》空拍直擊 台灣威尼斯 悲歌 嘉義淹4天 今又有豪雨 屏東停班課

豪雨轟炸中南部第四天，嘉義東石、布袋、台南北門昨仍是一片水鄉澤國，水深及腰或膝。《蘋果》昨空拍直擊栗子崙地區，村落、農田都泡在水中，居民只能涉水或搭竹筏移動，苦不堪言；布袋居民擔憂今再下豪雨，布袋就變「威尼斯水城」了！

聯合報

1天2金...亞運第8天 8金到手

中華代表團停滯一天的雅加達亞運金牌數，昨天再度啟動，雅加達賽區有空手道世界排名第一的「小清新」文姿云完成女子55公斤連霸，巨港賽區有龍舟隊在男子輕艇龍舟500公尺直道競速奪金，累積金牌數達8面；棒球場也傳回捷報，以業餘球員為主體的中華棒球隊首場比賽就靠林加祐首局轟出的2分全壘打，2比1力克星光熠熠的南韓隊明星陣容。

雨勢會更猛 陳菊坐鎮南部

823豪雨積水未退，西南氣流又來襲，另一波大豪雨衝著中南部而來，南台灣恐面臨更大挑戰。府院高層全體總動員，蔡英文總統特別指示總統府秘書長陳菊自前天起留守高雄、坐鎮南台灣應變。

中國時報

災後物價蠢動 避免火上加油！電價 天然氣 全面凍漲

南部暴雨成災，蔬菜水果及雞鴨魚肉等民生物價已聞風上漲，加上年底縣市長選舉逼近，據知情人士透露，盱衡整體情勢，台電已向中油提出調降台電天然氣採購價格，減輕燃料成本壓力，政府已將穩定物價、照顧民生列為優先政策，台電10月調漲電價3%的計畫，可望凍漲。

亞運》中華隊最爽的一天！2金牌入袋 棒打南韓

亞運開幕後，26日是中華隊最爽的一天！空手道、龍舟拿下2面金牌，平本屆中華代表團單日最多金紀錄。晚間棒球賽開打，不被看好的中華隊以2比1險勝星光熠熠的南韓職棒明星隊，小蝦米扳倒大鯨魚。中華隊上次在亞運擊敗南韓已是12年前的杜哈亞運，讓「好想贏韓國」的全台球迷大喊「爽」。