今明西南氣流影響最劇烈！ 中南部需慎防豪雨轟炸

今日台灣受到西南氣流影響，全台降雨機率皆偏高，而今明兩天西南氣流影響最為顯著，中南部需慎防豪雨。（資料照）

2018-08-27 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受到西南氣流影響，全台降雨機率皆偏高，而今明兩天西南氣流影響最為顯著，中南部需慎防豪雨，南部地區更要防範豪雨以上的劇烈降雨。氣溫部分，今日各地高溫來到26至31度。

除了南部須慎防豪雨外，其他地區整天也有可能出現陣雨和雷雨，且不排除會發生局部大雨，由於連日降雨，民眾前往山區時需慎防坍方及落石，低窪地區則要慎防淹水。

今日空氣品質部分，受西南風偏強及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部空品區及金門為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖及澎湖為「良好」等級。

週二及週三（28日、29日）受到低壓帶及西南氣流影響，中南部及東南部有陣雨或雷雨，且不排除有大豪雨發生機率，其他地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨；提醒民眾近期天氣仍不穩定，易伴隨短時強降雨。週四、週五（30日、31日）預計西南氣流將減弱，但台灣仍受低壓帶影響，中南部及東南部地區仍有短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 30 24 ~ 28 24 ~ 26 24 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）