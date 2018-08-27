陳沂直播批志願役浪費人民納稅錢 館長4字回嗆

網路紅人陳沂日前在臉書直播時，批評志願役軍人只會每天刷油漆、掃地，根本是浪費人民納稅錢。（資料照）

2018-08-27 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人陳沂日前在臉書直播時，批評志願役軍人只會每天刷油漆、掃地，根本是浪費人民納稅錢，要這些志願役「不要裝得這麼了不起」，而「館長」陳之漢則在最近開直播時表示陳沂的言論實在是「太膚淺了」。

陳沂近日在臉書直播時，批評志願役都是找不到好工作的人才去當的，在台灣這個小島上的志願役軍人只會每天刷油漆、掃地、刮鐵鏽以及欺負義務役軍人，大部分根本是「不做事的米蟲」，養這些人是在浪費人民納稅錢，並提到如果國軍裁撤，自己就可因此一年省下幾萬元拿來養這些人的稅金。

而日前曾經身為志願役軍人的館長，在開直播時則表示一開始看到這部直播影片的時候真的快要氣瘋，認為只要當過職業軍人，沒有人看到這影片不會生氣的。他表示，當兵時每日努力，把自己操得快累死，並沒有愧對納稅人，且如果把軍人裁撤，國家就沒有軍隊，而一個國家沒有軍隊，就不叫「國家」。

而館長也認為，陳沂沒有當過兵，根本不懂得當兵的辛苦，一個國家若沒有軍隊，隨時有可能受到他國侵犯，並批評陳沂的眼界實在太小、太膚淺了。