小山俊孝攝影個展今起在新思惟人文空間展出

小山俊孝攝影個展，今天起在新思惟人文空間展出， 23件影像創作邀你共賞。（記者張忠義攝）

2018-08-27 00:54

〔記者張忠義／高雄報導〕榮獲2014年法國巴黎攝影大獎賽4銅2榮譽獎、IPA國際攝影大獎賽2榮譽獎得主小山俊孝，今天起受邀在高雄市新思惟人文空間，展出23件個人影像創作，主題聚焦痕跡，藉由捕捉皮革、牆壁等斑駁物件，嘗試尋找人性情感與意義。

現年37歲本名王俊欽的小山俊孝，出生高雄，他的攝影歷程是從隨意的擷取影像開始，試圖揣摩每個人會喜愛的畫面，進而開啟了探索攝影的更多可能性，2009年以「存在‧另一個視界」勇奪新光三越國際攝影大賽首獎。

隔年在澎湖獨居了一年，從不斷的探索之中，奠定紮實的攝影根基，之後曾赴日本群馬縣研習攝影與創作，2012年返台深受旅法油畫家呂榮琛影響，跳脫原有攝影框架，重視外在藝術表現，透過繪畫方式呈現超現實具象，呼應當代攝影美學思維，2013年起巡迴全球各地參展。

此次展出的作品，是藝術家藉由拍攝「痕跡」，尋找人性的情感與意義，藝術家所拍攝的皮革、牆面等物件，大多因人長期使用而老舊磨損、佈滿人與物的互動記憶，近距拍攝手法使物件脫離整體，從而展現個體內在特色。

這次展覽是小山俊孝睽違多年後，再次在高雄舉行個展，展覽今天起至10月24日，在高雄市三民區明哲路37號2樓新思惟人文空間，展覽洽詢（07）3452699。

小山俊孝的作品跳脫原有攝影框架，重視外在藝術表現。（記者張忠義攝）

小山俊孝的作品透過繪畫方式呈現超現實具象，呼應當代攝影美學思維。（記者張忠義攝）

小山俊孝（右）攝影個展今天在新思惟人文空間展出，他與來賓互動對答。（記者張忠義攝）

小山俊孝近距拍攝手法使物件脫離整體，從而展現個體內在特色。（記者張忠義攝）