高雄豪雨農漁牧損失1617萬元 菜價上漲1成7

燕巢西瓜受損。（記者陳文嬋攝）

2018-08-26 23:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市受這波熱帶性低氣壓致災影響，造成農林漁牧業損失1617萬元，其中農業災損突破668萬元，以芭樂受災最嚴重；高雄平均菜價每公斤38.1元，比前一日32.6元上漲1成7，以萵苣菜紅捲綠捲漲幅1.8倍最多，每公斤高達140元。

根據市府統計至今日為止，高市受熱帶低壓致災，造成農林漁牧業損失1617萬元，其中農業災損668萬1000元，包括岡山等18個區公所，被害面積388公頃，主要受害農作物為芭樂、香蕉、棗子、龍鬚菜、竹筍、西瓜等。

水果中，芭樂損失160萬5000元、被害面積103公頃，香蕉損失148萬元、被害面積48公頃，棗子損失58萬元、被害面積65公頃；蔬菜中，龍鬚菜損失42萬9000元、被害面積8公頃，竹筍損失48萬2000元、被害面積16公頃。

近期因連續降雨，影響梓官蔬菜專區復耕，目前葉菜類種植面積約15公頃、青蔥種植約11公頃，這波豪雨自22日起累積降雨量逾570毫米，累計損失金額27萬8000元，被害面積超過21公頃，主要受害農作物為青蔥、不結球白菜、蕹菜。

高雄果菜市場平均菜價每公斤38.1元，比前一日32.6元上漲1成7，整體交易量不到200噸，比前一日少了1成2，以萵苣菜紅捲綠捲上漲最多，每公斤高達140元，漲幅高達182%，甘藍初秋每公斤35.9元，比前一日上漲近1成6。

此外，高市有1200場畜牧場，路竹、阿蓮、田寮及杉林區8場畜牧場受災，豬隻死亡90頭，雞隻死亡2萬8千隻，災損金額達240萬7000元，農業局協助受災畜牧場，加速清運死亡畜禽，送化製廠處理及畜牧場消毒工作。

農委會並公告高市為現金救助及低利貸款地區，農業局籲請受災畜牧場至9月4日前，儘速檢附相關文件向在地公所申報，如有疑問可向公所或農業局諮詢，將全力協助畜牧場復養。