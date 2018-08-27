中壢慈惠堂母娘文化節hen有愛 千人環保祈福健走、捐小型消防車

鄭文燦（中）捧著「母娘」跟著中壢慈惠堂信眾一起邁步健行。（記者李容萍攝）

2018-08-27 00:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市主祀瑤池金母（又稱王母娘娘、金母娘娘）的中壢慈惠堂，26日舉辦母娘文化節「千人環保祈福健走嘉年華」活動，為提升救災戰力，強化中壢地區狹小巷弄的救援能量，中壢慈惠堂董事長陳燦宏率全體董監事發揚母娘慈悲精神願，集結信眾香油錢400萬元捐贈小型水箱消防車1輛予消防局第二大隊中壢消防分隊使用。

桃園市長鄭文燦、副市長王明德、市議會議長邱奕勝分別出席「千人環保祈福健走嘉年華」和贈車活動，感謝中壢慈惠堂捐贈消防車，提供更多救護資源，更祈求母娘保佑每個家庭健康、平安，中壢各項建設順利完工。

鄭文燦說，中壢慈惠堂是全國第一分堂，已有60多年歷史，今年辦理第2屆母娘文化節，一早健走從機場捷運A21環北站出發，隊伍約2000人，從中壢區中豐北路到石門大圳，接著右轉接新生路後走回慈惠堂，健走後還有母娘祭典和晚會，活動精彩。

鄭文燦提到，「母娘」是台灣普遍信仰也是中壢建設的守護者，保佑中壢發展更好，一項項建設順利完成，包括機捷A23中壢車站訂於9月21日動工；A20興南站區段徵收開發案預計今年年底動工；A22老街溪站預定3年後通車。

另外，市府已完成慈惠二街拓寬工程；推出銀河水岸計畫更新銀河廣場到老街溪站的道路，新生路電纜、電線地下化，同時協助慈惠堂完成左右牌樓設置，讓信眾進出更方便。