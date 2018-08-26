濁水溪特有習俗 中元節後準時拜溪王

台西村民端起紙錢走下河堤，燒給好兄弟，祈求平安。（記者陳冠備攝）

2018-08-26 23:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆七月最重要的就是中元普渡，但是彰化縣大城鄉台西村卻要準備2份供品，原來隔日還要到到濁水溪上「拜溪王」，相傳早年濁水溪經常潰堤成災，緊鄰出海口的台西村為求平安，在每年農曆7月16日舉辦「拜溪王」習俗，一拜就是99年，成為濁水溪沿岸特有祭祀文化。彰化縣文化局今年也派人訪視記錄，希望能保存為彰化縣無形文化資產的一部分。

濁水溪早年未有完善治水工程，沿岸的彰化二水至大城鄉居民常飽受洪患之苦，據傳1920年農曆7月16日，一場颱風過境，濁水溪暴漲又遇上海水倒灌，溪水、海水衝破堤防，頓時淹漫台西村，村民生命受威脅，當地信仰顯榮宮主祀五府千歲顯靈，化身乩童扛著武轎跳到濁水溪與溪王協調，最後乩童體力不支被沖上岸，但洪水也就此散去，因此每年中元節後隔日，成為拜溪王的日子。

台西村前村長許奕結表示，溪王在當地有許多傳說，相傳30多年前有村民要從雲林過溪回家，卻遇濁水溪暴漲，突然有兩盞明燈出現，提燈人表示跟著燈走，過溪後，燈不見了，回頭看水位依然高漲，村民認為是溪王保佑。

今日是拜溪王日子，可是彰化一早就烏雲密布，村民擔心下雨延後，幸好中午後天氣放晴，村民們挑著扁擔、吊籃，裡頭裝滿三牲、肉粽、水果等供品，小孩就幫忙提紙錢，一起到濁水溪下海墘7號堤防道路口拜溪王，隨著乩童起乩，揮舞神器請示溪王後，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼，祈求風調雨順，闔家平安，儀式才告一段落。

台西村民許震唐說，以前祭拜隊伍可達300公尺最少1000人，可惜近年因為人口老化與當地污染問題，人口流失不少，祭拜的人越來越少，擔心這近百年的習俗將消逝，所以年年來記錄，希望保留文化精髓。

對此文化局局長陳文彬表示，大城台西村「拜溪王」，另外隔壁公館村也有「拜溪邊」文化，都是彰化罕有的自發性祭祀習俗，文化局有意規劃為無形文化資產，今日特別派人訪視記錄，對於未來發展，一切尊重當地文化，以在地自主為主。

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台西村民準備豐盛供品在擺在河堤上，對著濁水溪遙拜溪王。（記者陳冠備攝）

台西村民挑著扁擔，裝滿供品到濁水溪河床拜溪王。（記者陳冠備攝）

村民看天氣放晴，鞋子來不及穿，就端著供品上堤防，準備祭拜。（記者陳冠備攝）

一根根扁擔是台西村溪王祭的印記。（記者陳冠備攝）

乩童揮舞神器，帶領眾人走入濁水溪河堤，祈求平安順利。（記者陳冠備攝）

乩童揮舞神器，在紙錢堆前與溪王協調，為台西村民祈福。（記者陳冠備攝）