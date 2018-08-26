靈異現象？路邊野草詭異「超自然震動」

只見影片中三、四株蕨類植物不斷的左右來回劇烈搖動，有時卻又戛然而止。（圖擷取自爆料公社）

2018-08-26 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕今晚有網友在網路上分享了一段影片，只見影片中三、四株蕨類植物不斷的左右來回劇烈搖動，有時卻又戛然而止，讓拍攝網友摸不著頭緒，忍不住將影片po上網路求解。

網友今晚在《爆料公社》貼出這段影片，並且表示「請問一下，這是什麼草？它為什麼會自己動？」點開影片，只見山壁中三、四株蕨類植物不停的來回劇烈搖動，像乩童在「起乩」一樣，拍攝影片的網友也表示植物不是風吹動的，現場的風沒有這麼大，而附近的其他植物也沒有被風吹動的跡象。

這段影片po出後馬上造成網友熱烈迴響，紛紛表示「太神奇了吧」、「像一顆海草海草海草海草......」、「太詭異了吧」。

也有網友開玩笑稱這是鬼月才會出現的靈異現象表示「7月半還要問嗎」、「鬼月嘛，習慣就好」、「大驚小怪，就有鬼而已啊」。

而根據網友分享的科學說法，其實是葉子與氣流產生「共振放大現象」。是當風吹過葉子時，氣流在特定的條件下在葉子上下方分別產生了順逆時針的渦流，而兩股渦流交錯時震動頻率與葉子自然頻率相同時，才會造成的現象。

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