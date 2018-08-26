告急！藝人響應挺「彩虹」 婚姻平權公投連署單日破3萬

藝人陳嘉樺ELLA在臉書發文呼籲，「如果你認同，請簽名填寫資料、寄出，小蜜蜂們加油加油加油」。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-26 22:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為趕在8月底前達成28萬份公投連署目標，婚姻平權公投小組本週末在全台廣設50處連署據點，創下單日突破3萬人連署紀錄，藝人ELLA更在臉書發文呼籲「如果你認同，請簽名填寫資料、寄出，小蜜蜂們加油加油加油」。

婚姻平權公投小組表示，7月24日才開跑的平權公投，為順利蒐集30萬份連署書，週末在全台50處同時擺攤，並號召各界名人聲援、擔任攤主，創下單日突破3萬人連署的紀錄。

據悉，截至8月24日，平權公投小組僅收到15萬份連署，距成案門檻尚差10幾萬份，有鑑於公投連署書須在8月底前送交中選會，才有機會與年底九合一大選合併舉行，主辦單位趕在最後一週全力衝刺連署份數。

在名人響應方面，最年輕金鐘迷你劇影后温貞菱、藝人焦糖，當紅Youtuber「阿翰po影片」、夫夫之道與「龍龍的沒梗人生」、摸哥，作家陳雪、林立青、楊婕、詩人宋尚緯等人，都認領攤位到現場拉連署；藝人利菁也發文呼籲，「全台簽起來」。

温貞菱今發文指出，「今天繼續積極參與，權利不會天上掉下來，權利永遠是自己爭取來的。」知名設計師聶永真則在臉書提及，「無分異性戀或同性戀，你正在連署的是一個未來，讓心更健康的社會，為了讓自己與你所愛的人的未來，不被任何差別待遇傷害或排擠，為了你的下一代都能受用的權利連署。」

此外，在全國性公民投票受理情形中，目前共有20案正進行第二階段連署，涉及婚姻平權公投有2案，分別為苗博雅所提出「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？」

以及王鼎棫所提「您是否同意，以性別平等教育法，明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」

知名設計師聶永真今日提及，「無分異性戀或同性戀，你正在連署的是一個未來，讓心更健康的社會，為了讓自己與你所愛的人的未來，不被任何差別待遇傷害或排擠，為了你的下一代都能受用的權利連署。」（記者陳鈺馥翻攝）

藝人利菁發文指出，支持婚姻平權，基本上就是支持民主一樣天經地義。（記者陳鈺馥翻攝）