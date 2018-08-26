地方盼10餘年 中市北區國泰街巷弄終打通 民眾不必再繞道而行

地方盼十餘年，北區國泰街無尾巷終打通，民眾自製布條與字牌感謝市府。（圖：台中市府提供）

2018-08-26 22:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北區國泰街84巷20弄原為無尾巷弄，地方10餘年來爭取打通，今年終獲台中市府編百萬預算助打通開闢長23公尺、寬6公尺的道路；市長林佳龍今日前往視察時表示，聽到市民的需求與期待，啟動都市縫合計畫，無尾巷弄打通後助地方交通便利，也增進消防救災效益。

北區國泰街84巷20弄原為無尾巷弄，社區民眾若要自20弄前往國豐街，往往要外繞到天祥街再轉入國豐街，繞路費時且不便，在地民眾爭取打通已經10多年了，今年終於有市長正視這個問題，今日居民也自製字牌，感謝市府及林佳龍的協助。

林佳龍指出，打通該處巷弄雖然屬於小型工程，但多年來就是沒有人做，市府聽到市民的需求與期待，啟動都市縫合計畫，打通後解決居民出入繞路不便，更能增進消防救災等公共安全。

此外，林佳龍說，鄰近的台中鐵路高架化第2階段即將10月通車，也有捷運綠運，北區人口預期還會再增加，市府從路平、燈亮、水溝通，到北區國民運動中心、托幼托老設施等公共建設，逐一提升市民的生活品質。

建設局表示，該處道路打通工程長23公尺、寬6公尺，所需經費包含工程費69萬3千元及用地暨地上物補償費31萬元，今年5月中旬開工，已在8月中旬完工。