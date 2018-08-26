聲援以核養綠公投 鳥會請學者談認識能源

清華大學原子科學院院長李敏，今天下午到基隆市議會簡報室談台灣的能源政策，基隆鳥會在現場放置以核養綠公投連署書，希望大家連署，透過公開辯論決定台灣能源走向。（記者俞肇福攝）

2018-08-26 21:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕深澳燃煤電廠興建問題，除了民眾憂心，也成為縣市長選戰的焦點之一，基隆鳥會反對深澳燃煤電廠興建，也是第一個跳出來聲援以核養綠公投的團體，基隆鳥會今天下午邀請清華大學原子科學院院長李敏，到基隆市議會簡報室談台灣的能源政策。

基隆鳥會理事長沈錦豐說，以後電從那裡來？「以核養綠」公投案成案後的公開辯論，就是最好的解答及方向。

基隆鳥會指出，這場講座是環境教育的一環，他們希望對於民眾感到迷惑的議題，例如核能、綠能、燃煤如何選擇？核廢料何去何從？發生核安事故怎麼辦？非核家園有錯嗎？什麼是綠電？什麼是以核養綠等，李敏院長以深入淺出的方式，讓複雜的能源議題一次講清楚。

沈錦豐說，1960年深澳發電廠開始商轉，2007年除役；鄰近的北火電廠（國立海洋科技博物館的前身）1939年商轉，1983年退役；在1960年~1983長達24年的時間裡，有兩座火力發電廠同時在深澳不到2公里的範圍內運轉。

基隆鳥會在2009年是反深澳卸煤碼頭的團體之一，今年也反對「深澳發電廠更新擴建計畫」，未來「協和發電廠更新改建計畫」也是持反對立場。

很多人都會問，那電要從哪裡來？他們認為「以核養綠」公投案成案後的公開辯論，就是最好的解答及方向。那不是對或不對的問題，而是全民在了解相關資訊後，必須對能源政策做出選擇的問題。