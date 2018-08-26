朋友力挺他揮「正義之拳」 嗆被揍運將跟原住民一樣令人嘔病

林男日前酒後搭小黃，無故拿起手機重擊駕駛眼球引眾怒。（圖擷取自臉書「黑色豪門企業」）

2018-08-26 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市一名林姓男子酒後搭上計程車，竟然毆打邱姓駕駛，導致邱男當場眼睛爆血，過程全被錄下，引起網友撻伐，還有人到林男家蛋洗威嚇。林男本人即使現身道歉，仍然平息不了眾怒，沒想到此時親友來幫喊聲，表示林男不是濫用暴力，而是揮出「正義的一拳」，內文還無端扯到原住民，有網友將這則貼文轉貼到「爆廢公社」，反而把大家的怒火越燒越旺了。

林男的一名女性友人在個人臉書上發文，稱呼林男為「江哥」，表示力挺「江哥」揍司機，因為司機是可惡的中年人！她表示現在在社會新聞上那些被毆打、被砍殺的，幾乎都是中年人，她「分析」這都是因為中年人愛跟風，什麼事情都愛插嘴評論，明明沒有了解清楚事情就跟著大家一起謾罵，自以為有見識，難怪會被針對。

這名女子還形容社會上的中年人「就跟原住民一樣是社會上令人嘔病的族群」，安慰林男「我們陣頭這次挺江哥」，還說林男這「正義的一拳」希望讓台灣中年人引以為戒。

這則發文被網友轉PO到「爆廢公社」，讓網友直呼傻眼，「看來這種人要先抓去驗一下智商」、「到底跟原住民什麼關係」、「你確定你在力挺嗎？」

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