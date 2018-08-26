豪雨肆虐過後 南市123校災損2804萬元

教育部長葉俊榮（右二）視察西港國中災損及復原情形。（台南市教育局提供）

2018-08-26 19:06

［記者劉婉君／台南報導］台南市多處校園在此次豪雨中淹水受損，截至今天中午為止，共計有123校受損，損失金額達2804萬元，教育部長葉俊榮今天下午至台南市西港國中視察，表示會全力支援，一切以趕在30日開學前全力恢復校園環境為第一優先。

西港國中因豪雨一度淹水近60公分，1樓教室及圖書館電梯、廚房馬達等均受損，初估災損金額超過150萬元。今天上午多數淹水的學校積水都已經消退，僅北門區的錦湖國小操場還有水，以及北門國小玉湖分校因地勢低窪積水未退。

葉俊榮在台南市教育局陳修平等人陪同下，視察西港國中的災損及復原情形，陳修平表示，此次校園災損主要類型為屋頂漏水、教室置物櫃、圖書及木質地板浸水、廚房設備受損等，教育局已採取樹木清運開口契約、授權各校進行搶修搶險作業各項措施，協助各校盡速復原，但地方政府財力有限，有待中央協助，加速校園各項設施復原，並就屋頂防水隔熱工程、校園排水系統及防水閘門專案計畫補助，以減少極端氣候造成的災損。

葉俊榮除當面表示會全力支援外，也要教育局不用擔心經費及行政程序問題，一切要以趕在開學前全力恢復校園環境為第一優先。國教署長邱乾國也表示，為協助地方搶救搶險，已於昨天先行核撥搶救災經費給地方政府，後續會再依縣市災損情形撥補補助經費。

大水退去之後，各校今天已紛紛總動員清理校園，國軍也調派人力協助各校，教育局表示會趕在開學前完成，也會進行環境消毒，預防登革熱等疫情發生。