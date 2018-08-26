華山基金會中秋助三失老人 經費尚缺八成

中秋將至，華山基金會今天中午在新北市蘆洲海霸王餐廳舉辦「2018中秋愛老人紅白大賽暨愛心餐會」。（新北市政府社會局提供）

2018-08-26 20:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕中秋將至，華山基金會今天中午在新北市蘆洲海霸王餐廳舉辦「2018中秋愛老人紅白大賽暨愛心餐會」，席開50桌，邀新北500位長輩提前歡度中秋，新北市副市長呂衛青也到場為深坑區百歲人瑞陳奶奶、何爺爺戴上博士帽，頒發「人類大學榮譽博士」證書。

華山基金會新北市站長張雅晴表示，華山基金會每年舉辦中秋老人餐會，讓長輩歡唱團聚，今年餐會以日本紅白大賽為發想，設計紅白藝人模仿秀、演歌才藝對抗賽以及國台語歌唱PK賽等節目，讓長輩們動起來，像是新莊區83歲黃老伯伯雖罹患失智症，但精心準備口琴表演，精神令人敬佩，現場也歡笑聲連連。

張雅晴表示，才藝大賽讓長輩稱滿活力，也樂於和其他人交流、分享，燃起的希望之光閃爍動人。

張雅晴說，許多失智、失能和失依等「三失」的長輩無法和家人共度中秋佳節，基金會發起「愛老人 中秋亮起來活動」，將由華山致贈月餅、養生飲品、水壺和水壺袋等中秋關懷禮，預計關懷共1500名「三失」長輩。每位長輩經費為300元，邀民眾共同響應，目前尚缺八成，邀熱心民眾共同響應，可洽華山基金會新北市市站長張雅晴（02）2254-0272。