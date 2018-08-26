難敵連日降雨 埔里愛村橋便道全毀 民怨：通車有得等

埔里鎮愛村橋便道難敵連日降雨，整座遭沖毀。（記者佟振國攝）

2018-08-26 20:21

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮愛村橋便道10天前因雨導致多支涵管沖失，又碰上熱帶性低氣壓的連續降雨，目前整座便道完全沖毀，由於溪水湍急，今起又有西南氣流報到，暫時無法搶修，周邊4里居民得繞遠路通行，抱怨連連。

埔里愛村橋去年6月遭大水沖毀一截橋面，地方爭取中央同意全橋拆除重建，新橋預計明年11月完工通車，目前設置涵管便道供愛蘭、鐵山、南村、房里等地居民通行，但先前便道因雨導致7支涵管被沖走，當時路基與路面還勉強保住，但這波熱帶性低氣壓帶來更大雨量，便道難敵湍急溪水完全沖毀，眼看本週又有西南氣流來襲，居民盼儘速搶通的希望恐怕得落空。

鎮代潘英輝表示，這座花800萬元開闢的便道僅埋設10支水泥涵管，但南港溪上游集水區除了埔里還有仁愛、魚池的溪水，7月初及10天前涵管被沖走2次，這次連整座便道都被沖毀涵管便道安全堪虞。

民眾也指出，7月初便道的7根涵管被沖走，認為便道排水斷面不足所致。

民眾也抱怨7月初的交通中斷等了20餘天才搶通，地方建議做強度更高的鋼便橋不被接受，從中央到地方政府都強調只能做涵管便道，遇到災害方便搶修，但現在便道全毀，溪床上雖已備妥水泥涵管，但溪水湍急雨又下停，不知何時才能通車，愛蘭、南村、鐵山、房里等里居民實在苦不堪言。

面對民代質疑與居民抱怨連連，公所也相當無奈，針對後續便道修復問題，將報請縣府會勘進一步研議改善。

愛村橋便道旁已備妥水泥涵管，就等天氣好轉與溪水稍退才能埋設。（記者佟振國攝）