竹市推社區共讀站 六所學校獲教育部2000萬元經費

新竹市政府獲中央前瞻建設經費2000萬元，將在市轄6所國中小學推「社區共讀站」，讓學校圖書資源分享給社區居民，共學共好。圖為虎林國中社區共讀站示意圖。（記者洪美秀翻攝）

2018-08-26 20:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府教育處爭取前瞻基礎建設推動的「設置學校社區共讀站」計畫，獲教育部國教署核定2000萬元，將在東區、北區以及香山區6所國中小設置「社區共讀站」，目的是善用校園空間，營造親子與師生共讀的環境，同時引入社區居民，讓社區共讀站成為社區與學校共學、共好的新據點，預計4年內逐年完成。

市府教育處表示，獲核定的「社區共讀站」計畫，將補助6所國中小，包括香山高中、建功高中、竹光國中、虎林國中、南隘國小及關埔國小，將在4年內逐年完成，目的是讓閱讀教育從國小、國中、高中、大學延伸到社區，讓學校資源與社區共享，讓社區民眾也能享有學校的圖書資源。

教育處表示，市府已邀集建築設計、閱讀與圖書館管理專長的學者與專家，從設計、施工到管理階段，擴大參與的層面，希望以各校獨特的閱讀人文空間與美學特色，讓閱讀與美學結合。

教育處表示，以虎林國中為例，學校將美感融入社區共讀站中，期許閱讀也能提升及培養美感，學校將串連文藝走廊、文化廁所及優美中庭，讓閱讀不只是書本的內容，也能往外延伸到對美感及藝術的體驗。

且社區共讀站會以「互動」為主題，不只是個人的閱讀空間，還能共同利用，讓這個共讀站成為社區居民與學校師生共享的園地，預計四年內逐年完成，目的是上閱讀成為社區居民、學校生活的一部分。