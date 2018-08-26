慶祖父母節 「牆」大「百福庇」成亮點

書法老師楊惠如說，「百福庇」的「庇」取牆「壁」諧音，希望一整面牆壁的福氣，能庇佑老人家身體健康。（記者劉濱銓攝）

2018-08-26 19:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉公所慶祝祖父母節，今於圖書館舉辦長輩團康活動，吸引許多「老大人」前往同歡，公所還與濁水溪社大水里分校合作，由書法班成員揮毫製作百福牆，將寫有100個字型各異的「福」字春聯，拼成一面「百福庇」，「庇」則取其牆「壁」諧音，希望能庇佑所有老人家身體健康、福氣滿滿，意外成為現場拍照打卡亮點。

負責製作「百福庇」牆面的書法老師楊惠如表示，牆上100個福字是花了半個月的時間尋找資料，彙整楷、草、隸、篆、銘文等各式書體「福」字，再花1個半月由20名書法班學員分工寫在紅紙上，最後才拼成長近5公尺、寬近2公尺的「百福庇」，呈現喜、福洋溢氛圍，不僅老人家看了很喜歡，學員也很有成就感。

公所表示，每年8月第4個週日是為「祖父母節」，今年邀請鄉內老人家，一同到圖書館慶祝，並配合幼兒贈書，營造一家人三代同堂的和樂氣氛，尤其圖書館內也在舉辦社大書法展，將書法班開辦10年來成果，透過師生們的作品呈現出來，其中「百福庇」書法布置，更是讓人見識到書法的多元與創意，令到場的民眾耳目一新，展期將至9月15日。