天候持續不佳 國搜直升機將留守擱淺輪船14名船員吊離

直升機撤離「安利669」輪14名船員。（記者洪臣宏翻攝）

2018-08-26 18:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕擱淺於旗津貝殼館外海的「安利669」輪，經評估今天起海氣象持續不佳，國搜中心出動直升機，下午4時將留守4天的14名船員全數吊離。

高雄港務分公司指出，今天也曾進行「飛龍輪」第4次拖救作業，仍無法順利脫離，預定今晚8時滿潮位時增派拖船繼續救援。至於「安利669」、「太倉湖」、「順泓」及「昌龍68」等輪抽油、污染防治及拖救作業，仍需待風浪平穩後，才能佈放攔油索及進行抽油作業，並確認拖救方式。

豪大雨造成5艘船舶擱淺高雄外海，為此高雄港務分公司下午召開第4次應變會議，會中要求拖救團隊提送每日動員人力、船機、資材與作業情形日報表備查，並期許務必掌握風浪趨緩期間增派人力、船機進行救援。

避免污染是外界關切焦點之一，會中要求相關單位提送每日巡查海岸是否有油汙的情形，及船舶當日動態進行彙報，拖救團隊應於柴山設立前進指揮所派員進駐，及備妥吸油棉等防污資材，以利天候許可時，進行「順泓」及「昌龍68」輪防污與拖救作業。

高雄港務分公司表示，依據最新氣象預報資料，今天將有另一波低氣壓抵達，預估平均風力將達7至8級，最大陣風達10級。高雄港務分公司除啟動防災應變機制，將停泊於港內浮筒的船隻移至碼頭或出港避風外，港外錨區船舶亦請其提前離港避風，後續如風力達7級，將依規定強制錨區船舶全數離港避風。