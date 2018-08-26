探討水環境治理遇水災 台江學子關心家園方式很不一樣

台江流域專題研究人文營小論文，以壁報論文方式呈現。（記者蔡文居攝）

2018-08-26 20:49

〔記者蔡文居／台南報導〕強調「為家鄉設計」的第5屆台江流域專題研究人文營，50多位台江高國中小學親師生，經過2個月的暑期的調查研究，歷經0824水災，今天下午在台南海尾朝皇宮發表2018台江流專題研究小論文，分別探討台江水環境治理策略以及社會實踐方案，呼籲政府及民間合作營造永續靭性的台江家園。國發會副主委曾旭正、台南社大林朝成校長也都到場為青年學子加油打氣。

社大台江分校執行長吳茂成表示，第5屆台江流域專題研究人文營，以守護在地村落為主題，從暑假一開始，包括海佃國小《小台江》、水水長安、海佃國中、安南國中、瀛海中學等在地高國中小親師生，分別展開學校附近水圳排水線的環境問題調查行動，晚上則是齊聚海尾朝皇宮，一起與學者專家，共同討論台江流域環境保育的社會實踐方案。

經過長達1月的調查研究之後，在暑假最後的尾聲，以徒步方式，從海尾村，走路壯遊台江山海圳綠道，直到烏山頭水庫，認識沿途的村落環境文化，今天下午再齊集海尾朝皇宮發表7篇台江流域治理小論文，小論文以壁報論文方式呈現。

瀛海中學老師黃玉坤說，這次台江人文營隊，不論是在壁報小論文的製作或者是專題討論，乃至於魚眼地圖，孩子在討論過程更加聚焦，雖然這次營隊比以往花了更長時間，但學習更加扎實。

海佃國小老師陳彤羚也說，這次孩子真的很辛苦，他們也做了問卷調查跟實地踏查，甚至從早上5點清晨就去訪問當地居民，家長都沒辦法這麼早起，但孩子們興致很高，看到孩子真的很願意去學習，很認真想辦法要解決綠道上的問題，這是我們最大安慰跟感動的地方。

她說，尤其是這次回程時看見安南區淹水情況，那是一個很真實的畫面呈現，讓學生也在思考家鄉為何會變成這樣，看見孩子經過這次台江流域專題研究人文營，雖然辛苦，但是他們更了解這塊土地，他們希望大家一起來守護家鄉。