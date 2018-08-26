強風吹襲7船擱淺 仍待拖救

直昇機執行撤離安利669船員作業。（航港局提供）

2018-08-26 17:28

〔記者陳宜加／台北報導〕823暴雨重創台灣南部，強風也導致當天高雄港區接連有7艘船舶擱淺，至今仍因天候而尚未全數拖救完成，但擱淺於旗津貝殼館外海的「安利669」輪，船上14名船員今天全數安全吊離。

航港局表示，受低氣壓強風吹襲影響，高雄港區附近連傳「太倉湖」、「安利699號」、「昌龍68」、「飛龍68」、「順泓」、「錦華輪」、「無限2號」等7艘船舶擱淺；其中，「無限2號」10名船員已救援上岸。

而擱淺於旗津貝殼館外海的「安利669」輪，船員14人已留守船上4天，經評估，今天起海象恐持續不佳，已於今天下午4時許由國搜中心協助全數安全吊離。

至於另5艘擱淺船隻的拖救作業，「飛龍」輪已經拖救3次失敗，今天上午進行第4次帶纜，仍無法順利拖離，預定今晚8時滿潮位時增派拖船繼續救援；另外，「安利669」、「太倉湖」、「順泓」、「昌龍68」等輪的抽油、污染防治及拖救作業，仍須待風浪平穩後，才能佈放攔油索及進行抽油作業與確認拖救方式。

高雄港務分公司要求，拖救團隊應於柴山設立前進指揮所派員進駐，備妥吸油棉等防污資材，以利天候許可時「順泓」及「昌龍68」輪立即實施防污與拖救作業，並考量結合當地漁筏協助處理可能產生的油汙。

航港局指出，根據最新氣象預報資料，今天將有另一波低氣壓抵達，預估平均風力將達7至8級，最大陣風達10級，除將停泊於港內浮筒的船隻移至碼頭或出港避風，也提醒港外錨區船舶提前離港避風，後續如風力達7級，將依規定強制錨區船舶全數離港避風。